Visite libre du jardin médiéval de Murbach Jardin médiéval Murbach Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Murbach

Visite libre du jardin médiéval de Murbach Jardin médiéval, 2 juin 2023, Murbach. Visite libre du jardin médiéval de Murbach 2 – 4 juin Jardin médiéval Entrée libre Le jardin médiéval de Murbach a été créé il y a de nombreuses années par une habitante, Angèle Holterbach; il est aujourd’hui entretenu par des bénévoles du village. On y trouve de nombreuses plantes médiévales et médicinales. Il est ouvert toute l’année et ravit de sa splendeur en juillet. Jardin médiéval 1 rue de Lucerne 68530 Murbach Murbach 68530 Haut-Rhin Grand Est Ancien jardin de presbytère situé à l’entrée du village, à proximité de l’abbatiale de Murbach datant du XIIème siècle. Il est composé de plantes médicinales, condimentaires et ornementales. présence d’un parking à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T08:00:00+02:00 – 2023-06-02T19:00:00+02:00

2023-06-04T08:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00 libre de droit

