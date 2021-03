Rodemack Le jardin des remparts de Rodemack Rodemack Jardin médiéval Le jardin des remparts de Rodemack Rodemack Catégorie d’évènement: Rodemack

Plantes médicinales, condimentaires et ornementales ainsi que quelques arbustes et arbres fruitiers se partagent l’espace de ce beau jardin, créé et entretenu par l’Association des Amis des vielles pierres.

Entrée libre

Le jardin médiéval reprend les caractéristiques des jardins du Moyen Âge. Un espace de détente et de découverte pour les visiteurs. Le jardin des remparts de Rodemack 57570 Rodemack Rodemack

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-04T08:00:00 2021-06-04T21:00:00;2021-06-05T08:00:00 2021-06-05T21:00:00;2021-06-06T08:00:00 2021-06-06T21:00:00

