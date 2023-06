Atelier de jardinage Jardin médiéval – La Guerche de Bretagne La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

LA GUERCHE DE BRETAGNE Atelier de jardinage Jardin médiéval – La Guerche de Bretagne La Guerche-de-Bretagne, 3 juin 2023, La Guerche-de-Bretagne. Atelier de jardinage Samedi 3 juin, 15h00 Jardin médiéval – La Guerche de Bretagne Entrée libre Animé par Anne-Marie et Daniel, venez lors de cet atelier découvrir des trucs et techniques pour jardiner en respectant la nature, devenir un champion du compostage, récoltez vos propres graines… Jardin médiéval – La Guerche de Bretagne Rue Neuve, 35130, La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.laguerchedebretagne.fr/spip.php?article454 https://actu.fr/bretagne/la-guerche-de-bretagne_35125/la-guerche-de-bretagne-le-jardin-medieval-recherche-des-bras_41252531.html Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

