LA GUERCHE DE BRETAGNE Parenthèse musicale : Concert d’ensembles du Conservatoire de Vitré Communauté Jardin médiéval – La Guerche de Bretagne La Guerche-de-Bretagne, 3 juin 2023, La Guerche-de-Bretagne. Parenthèse musicale : Concert d’ensembles du Conservatoire de Vitré Communauté Samedi 3 juin, 13h00 Jardin médiéval – La Guerche de Bretagne Entrée libre Dans le cadre de « Rendez-vous aux jardins » le Conservatoire de Vitré Communauté nous propose une parenthèse musicale dans le jardin médiéval en compagnie de l’ensemble d’accordéons de Guy Daussy et du Quatuor de saxophones de Corentin Coïc. Jardin médiéval – La Guerche de Bretagne Rue Neuve, 35130, La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.laguerchedebretagne.fr/spip.php?article454 https://actu.fr/bretagne/la-guerche-de-bretagne_35125/la-guerche-de-bretagne-le-jardin-medieval-recherche-des-bras_41252531.html Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

