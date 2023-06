Exposition de photographies de Marie Clair : « Dessiner » Jardin médiéval d’Uzès Uzès, 15 septembre 2023, Uzès.

Exposition de photographies de Marie Clair : « Dessiner » 15 – 17 septembre Jardin médiéval d’Uzès Gratuit. Entrée libre pendant les JEP. Tarif d’entrée habituel et selon les horaires habituelles pendant le reste de l’exposition (du 1er septembre au 1er novembre).

Découvrez une exposition de photographies de Marie Clair, dans la salle XIXe, attenante à la Tour de l’Évêque.

Photo ci-contre : « I want more » de loin.

Jardin médiéval d’Uzès Impasse Port Royal, 30700 Uzès Uzès 30700 Gard Occitanie 04 66 22 38 21 https://jardinmedievaluzes.com https://www.facebook.com/Jardin.Medieval.Uzes/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/jardin_medieval_uzes/ Situé au cœur du secteur sauvegardé d’Uzès, le site botanique, historique et artistique est un véritable trésor. Il est doté de deux tours médiévales, d’anciennes cellules et d’une chapelle ornée de graffitis de prisonniers, ainsi que de peintures fascinantes. Ce jardin, créé en 1995, s’inspire de l’époque médiévale et se présente comme un herbier vivant.

En son sein, pas moins de 450 variétés de plantes cohabitent, offrant une illustration des multiples usages qui étaient faits des végétaux au Moyen Âge. Les plantes possèdent des vertus ambivalentes, mais grâce à des étiquettes informatives, il est possible de les découvrir et de les différencier.

Dans ce jardin, la nature ne se soucie pas toujours de l’ordre établi ; ainsi, quelques « mauvaises herbes » s’y mêlent aux plantes soigneusement entretenues. De plus, il accueille de nombreux insectes, créant ainsi un écosystème dynamique et vivant. Pas de parking. Secteur piéton : pas d’accès handicapé.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

©Marie Clair