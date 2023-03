visite découverte du jardin médiéval jardin médiéval de saint Jean des Anneaux, 2 juin 2023, Béziers.

Le jardin médiéval de Béziers est situé à coté du domaine de St Jean d’Aureilhan. Vous découvrirez dans ce cadre historique et paisible, attenant à une église du XIIe siècle, l’univers des plantes cultivées et utilisées à l’époque médiévale pour leurs vertus et leur symbolique

jardin médiéval de saint Jean des Anneaux BD de Bir Hakeim, 34500 Béziers Béziers 34500 Hérault Occitanie https://www.ville-beziers.fr/a-decouvrir/patrimoine/jardin-medieval Le jardin médiéval est situé à côté du domaine de St Jean d’Aureilhan, tout autour de la chapelle romane du même nom. Dans ce cadre paisible, hors du temps mais au coeur d’un quartier trépidant de Béziers, vous voyagez dans l’univers des plantes. Cultivées et utilisées au Moyen-Âge pour leurs vertus médicinales, leur signification symbolique et leurs qualités gustatives en cuisine. Dans le jardin clos, à l’organisation elle aussi symbolique, on retrouve sur la plate-forme haute l’arbre de vie (un cyprés). Du cercle qui l’entoure -représentant le ciel-, partent 4 allées. Elles se dirigent vers les 4 points cardinaux, et divisent le jardin en 4 zones symbolisant chacun des 4 éléments vitaux (la terre, le feu, l’eau et l’air) parking- parking autocar

