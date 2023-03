Le jardin et la nature vus par la société médiévale. Jardin médiéval de l’abbaye de Trizay, 4 juin 2023, Trizay.

À travers le regard des gens du Moyen Âge, de leurs croyances et de leurs pratiques, vous découvrirez la place de la nature et du jardin à l’époque médiévale et comment l’homme y était partie intégrante. En s’intéressant plus particulièrement à l’aménagement des jardins monastiques, on s’aperçoit que le jardin était à cette époque plus qu’un jardin ; c’était une véritable métaphore de l’oeuvre divine. La plus belle illustration n’étant pas le jardin d’Eden ?

Par un médiateur du patrimoine. Durée : 1h.

Jardin médiéval de l’abbaye de Trizay 3 allée de Chizé, 17250 Trizay, Charente-Maritime Trizay 17250 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 82 34 25 http://www.abbayedetrizay17.fr https://www.facebook.com/abbaye.trizay;https://www.youtube.com/watch?v=f2EyC_Xmo-0 [{« type »: « phone », « value »: « 0546823425 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@abbayedetrizay17.fr »}] L’abbaye de Trizay, fondée au tournant des XIe et XIIe siècles renoue avec la tradition du jardin médiéval. Sur plus d’un hectare et demi, à l’entrée du monastère, ce jardin comprend 5 espaces : * Le cloître, planté de végétaux décoratifs présents dans les jardins à la fin du Moyen Âge. Les chevaliers, de retour de croisades ramènent des plantes nouvelles et insufflent des images de jardins d’Orient. Au centre la fontaine d’où partent les 4 fleuves qui irriguent la terre. * L’herbularius, « les simples » cultivées dans un carré, forme parfaite, œuvre divine. Les simples sont utilisées, au contraire des apothicaires, sans préparation. * L’hortus, le potager car les moines vivent en quasi-autarcie et doivent aussi l’hospitalité. * Le pré-haut ou prairie naturelle, espace de repos. * Le verger, l’arbre incarnant au Moyen Âge la résurrection.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

