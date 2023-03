Voyage sonore Jardin médiéval de l’abbaye de Trizay, 4 juin 2023, Trizay.

Voyage sonore Dimanche 4 juin, 11h00, 16h00 Jardin médiéval de l’abbaye de Trizay 10 € par personne. Prévoir son tapis, un oreiller, un plaid, et un bandeau, serviette…de quoi se mettre sur les yeux pour ne pas être gêné par la lumière du jour . Nombre de places limité à 20 personnes.

Le pouvoir des sons au service du bien-être, pour une reconnexion à l’instant présent.

Le voyage sonore vous plonge peu à peu, le corps et l’esprit, dans un état de semi-conscience et dans un silence intérieur afin de se ressourcer et se relaxer grâce aux sons qui permettent un moment d’évasion et de lâcher prise.

L’animateur de la séance vous guide dans ce voyage sonore à travers divers instruments : cymbals/tingsha, gong, bols tibétains, bol cristal, pyramide cristal, tambour chamanique, tambour océan, carillon, shakers, drum/tong, koshis.

Le voyage sonore se déroulera dans un recoin du jardin médiéval de l’abbaye de Trizay. Réservation obligatoire.

Jardin médiéval de l’abbaye de Trizay 3 allée de Chizé, 17250 Trizay, Charente-Maritime Trizay 17250 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 82 34 25 http://www.abbayedetrizay17.fr https://www.facebook.com/abbaye.trizay;https://www.youtube.com/watch?v=f2EyC_Xmo-0 [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 82 34 25 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@abbayedetrizay17.fr »}] L’abbaye de Trizay, fondée au tournant des XIe et XIIe siècles renoue avec la tradition du jardin médiéval. Sur plus d’un hectare et demi, à l’entrée du monastère, ce jardin comprend 5 espaces : * Le cloître, planté de végétaux décoratifs présents dans les jardins à la fin du Moyen Âge. Les chevaliers, de retour de croisades ramènent des plantes nouvelles et insufflent des images de jardins d’Orient. Au centre la fontaine d’où partent les 4 fleuves qui irriguent la terre. * L’herbularius, « les simples » cultivées dans un carré, forme parfaite, œuvre divine. Les simples sont utilisées, au contraire des apothicaires, sans préparation. * L’hortus, le potager car les moines vivent en quasi-autarcie et doivent aussi l’hospitalité. * Le pré-haut ou prairie naturelle, espace de repos. * Le verger, l’arbre incarnant au Moyen Âge la résurrection.

