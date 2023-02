Visite découverte du jardin d’inspiration médiévale Jardin médiéval de la Grange Dimière de l’Abbaye de la Sauve Majeure La Sauve Catégories d’Évènement: Gironde

06 08 57 53 42 http://amisabbayelasauve.com Entre la grange dimière et le mur d’enceinte de l’Abbaye, l’association des amis de l’Abbaye de la Sauve Majeure a créé un jardin d’inspiration médiévale en 2013, en partenariat avec la Maison Familiale Rurale et la Maison des vins de l’Entre-deux-Mers. Deux terrasses le composent, l’étage supérieur restitue l’ambiance que pouvait avoir ce type de jardin à l’époque de la construction de l’abbaye c’est-à-dire au XIe siècle et l’étage inférieur se donne la liberté d’accueillir des plantes des « après croisades ». Amélioré chaque année avec de nouvelles variétés de plantes, il comporte des arbres fruitiers palissés, un poirier et deux pommiers. Superficie : 341 m² Déambulation libre dans le jardin.

