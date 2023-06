Cardaillac, un dimanche au jardin ! jardin médiéval Cardaillac, 18 juin 2023, Cardaillac.

Cardaillac,Lot

Un dimanche au jardin, un évènement proposé par l’association les rendez-vous du Sécadou..

2023-06-18 à ; fin : 2023-06-18 . EUR.

jardin médiéval

Cardaillac 46100 Lot Occitanie



A Sunday in the garden, an event proposed by the association les rendez-vous du Sécadou.

Un domingo en el jardín, acto organizado por la asociación les rendez-vous du Sécadou.

Ein Sonntag im Garten, eine Veranstaltung, die von der Vereinigung les rendez-vous du Sécadou angeboten wird.

Mise à jour le 2023-06-02 par OT Figeac