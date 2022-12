Jardin Mazarin – Réveillon et déjeuner de Noël Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Jardin Mazarin – Réveillon et déjeuner de Noël Aix-en-Provence, 24 décembre 2022, Aix-en-Provence . Jardin Mazarin – Réveillon et déjeuner de Noël 15 rue du 4 septembre Jardin Mazarin Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Jardin Mazarin 15 rue du 4 septembre

2022-12-24 – 2022-12-24

Jardin Mazarin 15 rue du 4 septembre

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône EUR 60 60 // Menu //



● Kir royal et son amuse bouche

************************************

Entrées :

● Tranche de foie gras, gelée de figues et son pain brioche maison

ou

● Gravelax de saumon à la betterave, mousseline de Vodka et blinis de patate douce

************************************

Plats :

● Sourie d’agneau confite aux épices de Noël et son nid de fettuccini

ou

● Pavé de turbot rôti, pommes de terre à la truffe gratinée en écaille et sabayon champagne

************************************

● Kouglof de mousse au chocolat et praliné Le Jardin Mazarin propose pour le 24 décembre midi et soir et 25 décembre pour le déjeuner, un menu festif ! +33 4 42 66 05 31 Jardin Mazarin Jardin Mazarin 15 rue du 4 septembre Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Jardin Mazarin 15 rue du 4 septembre Ville Aix-en-Provence lieuville Jardin Mazarin 15 rue du 4 septembre Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Jardin Mazarin – Réveillon et déjeuner de Noël Aix-en-Provence 2022-12-24 was last modified: by Jardin Mazarin – Réveillon et déjeuner de Noël Aix-en-Provence Aix-en-Provence 24 décembre 2022 15 rue du 4 septembre Jardin Mazarin Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône aix en provence Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône