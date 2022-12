Jardin Mazarin – Réveillon de la Saint Sylvestre Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Jardin Mazarin – Réveillon de la Saint Sylvestre 31 décembre 2022, Aix-en-Provence
15 rue du 4 septembre Jardin Mazarin Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

2022-12-31 – 2022-12-31

Jardin Mazarin 15 rue du 4 septembre

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône EUR 90 90 // Menu //



● Velouté de panisse à la truffe

Entrée :

● Foie gras mi cuit maison, compote à la poire et son pain d’épice

ou

● Carpaccio de filet de boeuf, pancetta fumée, vinaigrette à la truffe

Plats :

● Queue de homard sauce homardine au champagne et son risotto carmaroli

ou

● Filet mignon de veau, sauce morilles et sa purée de vitelottes maison

● Pavlova exotique et son coulis de framboise

Le Jardin Mazarin propose de venir déguster son menu de fête pour le 31 décembre !

+33 4 42 66 05 31

