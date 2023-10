Stages travaux manuels de l’ÉSAD Pyrénées Jardin Massey Tarbes, 23 octobre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Venez participer à nos différents stages en vous inscrivant sur le site internet de l’ESAD PYRENEES !

Nombre de places limité / Vérifier disponibilités auprès de l’ESAD

> STAGE MODELAGE TERRE dès 15 ans

Lundi 23 et mardi 24 octobre à partir de 9h

Durant ce stage, vous vous initierez au travail en 3D et au volume au travers du travail de l’argile, de l’utilisation des outils et de l’apprentissage des différentes techniques.

Thème abordé : les fruits et légumes !

> STAGE MOULAGE dès 16 ans

Du mercredi 25 au vendredi 27 octobre à partir de 9h

Ce stage de 3 jours est destiné à initier les participants au moulage de formes simples grâce à du plâtre (moule monobloc, deux parties et quatre parties), dans l’optique de se servir ultérieurement de ces moules pour produire des pièces en céramique.

Le premier jour sera consacré à la présentation du stage, des matériaux et des règles de sécurité, ainsi qu’à des exercices pratiques sur des petits objets fournis par l’école. Pour les deux autres journées, les participants devront apporter des objets personnels qu’ils souhaitent mouler, afin que je puisse les accompagner sur leurs projets personnels..

Jardin Massey Rue Massey – place Henri Borde

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Come and take part in our various courses by registering on the ESAD PYRENEES website!

Limited number of places / Check availability with ESAD

> EARTH MODEL WORKSHOP from 15 years old

Monday, October 23 and Tuesday, October 24 from 9 a.m

During this workshop, you will be introduced to 3D work and volume by working with clay, using tools and learning different techniques.

Theme: fruit and vegetables!

> MOLDING WORKSHOP from 16 years

Wednesday October 25 to Friday October 27, starting at 9 a.m

This 3-day course is designed to introduce participants to molding simple shapes using plaster (one-piece, two-piece and four-piece molds), with a view to using these molds to produce ceramic pieces at a later date.

The first day will be devoted to a presentation of the course, materials and safety rules, as well as practical exercises on small objects provided by the school. For the other two days, participants will be asked to bring their own objects they would like to mold, so that I can accompany them on their personal projects.

Participe en nuestros diferentes cursos inscribiéndose en la página web de la ESAD PYRENEES

Plazas limitadas / Consultar disponibilidad con la ESAD

> MODELADO DE LA TIERRA a partir de 15 años

Lunes 23 y martes 24 de octubre a partir de las 9h

Durante este curso, te iniciarás al trabajo en 3D y al volumen trabajando con arcilla, utilizando herramientas y aprendiendo diferentes técnicas.

Tema: ¡frutas y verduras!

> TALLER DE MOLDEADO (a partir de 16 años)

Del miércoles 25 al viernes 27 de octubre a partir de las 9 h

Este curso de 3 días tiene por objeto iniciar a los participantes en el moldeado de formas sencillas con escayola (moldes de una, dos y cuatro piezas), con vistas a utilizar estos moldes para producir posteriormente piezas de cerámica.

El primer día se dedicará a una presentación del curso, los materiales y las normas de seguridad, así como a ejercicios prácticos sobre pequeños objetos proporcionados por la escuela. Los otros dos días, se pedirá a los participantes que traigan objetos personales que les gustaría moldear, para que yo pueda ayudarles con sus proyectos personales.

Nehmen Sie an unseren verschiedenen Praktika teil und melden Sie sich auf der Website der ESAD PYRENEES an!

Begrenzte Anzahl an Plätzen / Verfügbarkeit bei der ESAD prüfen

> STAGE MODELAGE TERRE ab 15 Jahren

Montag, 23. und Dienstag, 24. Oktober ab 9 Uhr

Während dieses Workshops werden Sie durch die Arbeit mit Ton, die Verwendung von Werkzeugen und das Erlernen verschiedener Techniken in die 3D- und Volumenarbeit eingeführt.

Thema: Obst und Gemüse!

> STAGE MOULAGE Ab 16 Jahren

Mittwoch, 25. bis Freitag, 27. Oktober ab 9 Uhr

Dieser dreitägige Workshop soll die Teilnehmer in das Gießen einfacher Formen mit Gips (einteilige, zweiteilige und vierteilige Formen) einführen, damit sie diese Formen später für die Herstellung von Keramikstücken verwenden können.

Am ersten Tag werden der Kurs, die Materialien und die Sicherheitsregeln vorgestellt und praktische Übungen an kleinen Objekten durchgeführt, die von der Schule zur Verfügung gestellt werden. An den beiden anderen Tagen sollten die Teilnehmer persönliche Gegenstände mitbringen, die sie formen möchten, damit ich sie bei ihren persönlichen Projekten begleiten kann.

