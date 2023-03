Visite et rencontre au jardin Jardin Marguerite Linxe Catégories d’Évènement: Landes

Visite et rencontre au jardin Jardin Marguerite, 3 juin 2023, Linxe. Visite et rencontre au jardin 3 et 4 juin Jardin Marguerite Entrée libre avec respect du lieu. Gratuit. Visite libre et rencontre avec les jardiniers. Jardin Marguerite 762 route Belle Époque 40260 Linxe Linxe 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine 06 19 72 64 20 Créé en 2015, le jardin est composé d’un airial landais, d’un jardin paysagé et d’un potager. L’ensemble est organisé sans trop de rigueur, fleuri et gourmand. Il permet la découverte d’arbres, arbustes, vivaces ainsi que des variétés anciennes ou méconnues du potager. parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00 ©jardin marguerite

