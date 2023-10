Visite de chantier d’un abri d’un jardin de maraîchage Jardin maraîcher du GAF Blagnac, 13 octobre 2023, Blagnac.

Le projet est né d’une demande, celle de l’association GAF (Groupe Amitié Fraternité), de créer un abri de jardin sur un site de maraîchage situé à Blagnac. Cet abri a vocation à permettre aux salariés travaillant sur le site (en réinsertion professionnelle) de se restaurer et de se réunir, protégés des intempéries, dans le but d’améliorer leurs conditions de travail. Le programme comprend donc une kitchenette accompagnée d’une salle de réunion et un vestiaire, le tout pour une surface habitable totale d’environ 18 m². Le deuxième élément moteur du projet est la collaboration entre une architecte et l’association Archcrowd, qui conçoit et construit des abris d’urgence en palettes en forme d’arche, via des chantiers participatifs. De suite, naît de cette collaboration l’envie d’expérimenter un processus de co-conception et de construction participative, entre les salariés de l’association, des étudiantes de l’école d’architecture, et les encadrantes. Le projet prend donc la forme d’un chantier-école de 2 mois avec 3 étudiantes de l’ENSA Toulouse, qui inventent à partir d’une économie de ressources et expérimentent des techniques constructives en utilisant des matériaux disponibles à proximité du site…

Jardin maraîcher du GAF 60 avenue du Général Compans, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie 07 83 90 18 11. [{« type »: « email », « value »: « viotperrine@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 83 90 18 11 »}] Jardin maraicher du GAF. L’accès se fait depuis le monastère, le jardin est en contrebas derrière le monastère.

