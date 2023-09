Cet évènement est passé Lasotè. Jardin Louis Ernoult Saint-Pierre Catégorie d’Évènement: Saint-Pierre Lasotè. Jardin Louis Ernoult Saint-Pierre, 17 septembre 2023, Saint-Pierre. Lasotè. Dimanche 17 septembre, 17h30 Jardin Louis Ernoult Gratuit Venez découvrir ou re-découvrir le Bèlè de travail avec l’association « Lasotè ».La conférence sera menée par madame Annick JUBENOT accompagnée de ses musiciens. Jardin Louis Ernoult Rue Percée 97250 Saint-Pierre Saint-Pierre 97250 Martinique 0596 78 10 32 http://www.saintpierre-mq.fr [{« type »: « email », « value »: « patrimoine@saintpierre-mq.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0696176434 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Jardin Louis Ernoult Adresse Rue Percée 97250 Saint-Pierre Ville Saint-Pierre

