Visite d’un petit jardin floral mêlant de nombreuses vivaces et des arbustes variés Jardin l’Ouchette des Groies, 3 juin 2023, Saint-Bris-des-Bois. Visite d’un petit jardin floral mêlant de nombreuses vivaces et des arbustes variés 3 et 4 juin Jardin l’Ouchette des Groies Entrée libre. Visite libre ou accompagnée suivant les disponibilités du moment et le souhait des visiteurs. Jardin l’Ouchette des Groies 7 rue de la Châtaigneraie, 17770 Saint-Bris-des-Bois Saint-Bris-des-Bois 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 06 88 53 36 53 L’Ouchette des Groies est un petit jardin floral mêlant de nombreuses vivaces, des arbustes et quelques rosiers. À partir d’un terrain nu en 2010, l’idée a été de créer sur une petite surface, plusieurs espaces avec de très nombreuses plantes. Une des idées a été de donner une sensation d’un plus grand espace et d’une « certaine luxuriance ». En fonction des saisons, les différentes espèces et variétés se relaient pour apporter, des volumes, des couleurs variées, des parfums, tout simplement de la vie…. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T09:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:30:00+02:00

2023-06-04T13:30:00+02:00 – 2023-06-04T18:30:00+02:00 ©Jardin l’Ouchette des Groies

Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, Saint-Bris-des-Bois Autres Lieu Jardin l'Ouchette des Groies Adresse 7 rue de la Châtaigneraie, 17770 Saint-Bris-des-Bois Ville Saint-Bris-des-Bois Departement Charente-Maritime Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Jardin l'Ouchette des Groies Saint-Bris-des-Bois

