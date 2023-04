Escape game « Mystère au jardin médiéval » Jardin « les Terrasses du Bosquet », 3 juin 2023, Alès.

Mystère au jardin médiéval

Venez en famille ou entre amis tenter de résoudre le mystère du coffre et découvrir ce qu’il contient. Escape game créé par le Centre National de Pomologie.

Inscription obligatoire, maximum 6 à 8 personnes/ groupe

Jardin « les Terrasses du Bosquet » 1 rue Dhombres Firmas, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 56 50 24 http://pomologie.fr [{« type »: « email », « value »: « centre.pomologie@ville-ales.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 66 56 50 24 »}] Un jardin ethnobotanique et d’acclimatation en terrasses de 2000 m², situé en cœur de ville, au pied du Fort Vauban. Le jardin est accessible aux PMR. de nombreux parkings souterrains sont situés à proximité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T09:00:00+02:00 – 2023-06-03T10:00:00+02:00

2023-06-04T15:30:00+02:00 – 2023-06-04T16:30:00+02:00

©ville-Alès