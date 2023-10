CAFÉ PAYSAN Jardin Les Herbes Folles Le Pompidou, 13 octobre 2023, Le Pompidou.

Le Pompidou,Lozère

Paysan.nes, futur.es installé.es, et retraité.es venez partager un moment convivial et discuter des réalités de notre métier ! Amenez quoi boire et grignoter, à partager…..

2023-10-13 fin : 2023-10-13

Jardin Les Herbes Folles

Le Pompidou 48110 Lozère Occitanie



Farmers, future farmers and retired farmers, come and share a convivial moment and discuss the realities of our profession! Bring a drink and a snack to share….

Agricultores, futuros agricultores y agricultores jubilados, ¡venid a compartir un momento de convivencia y a debatir sobre las realidades de nuestra profesión! Traiga una bebida y un tentempié para compartir….

Bauern und Bäuerinnen, zukünftige Landwirte und Landwirtinnen und Rentner und Rentnerinnen kommen zu einem geselligen Beisammensein und diskutieren über die Realitäten unseres Berufs! Bringen Sie etwas zum Trinken und Knabbern mit, das Sie mit anderen teilen können….

