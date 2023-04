Les Rendez-Vous aux jardins 2023 Jardin ‘Les Couleurs de l’Instant’. Villers-Saint-Sépulcre Catégories d’Évènement: Oise

Les Rendez-Vous aux jardins 2023 Jardin ‘Les Couleurs de l’Instant’., 2 juin 2023, Villers-Saint-Sépulcre. Les Rendez-Vous aux jardins 2023 2 – 4 juin Jardin ‘Les Couleurs de l’Instant’. Entrée: 5€00 par visiteur – Gratuit pour les moins de 18 ans Jardin ‘Les Couleurs de l’Instant’. 38 rue de la Place 60134 Villers Saint Sépulcre Villers-Saint-Sépulcre 60134 Oise Hauts-de-France 06 52 15 99 46 https://www.parcsetjardinsdepicardie.fr https://www.facebook.com/patrickmeyran.10 Jardin paysagé de 3500m2 invitant à une belle promenade au milieu de nombreux massifs aux ambiances variés et riche d’une multitude de végétaux et de collections de plantres. Deux parkings à proximité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T09:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:30:00+02:00

2023-06-04T09:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:30:00+02:00 ©Patrick MEYRAN

