L’assonance Festival Jardin l’Ephémère Bègles, 15 septembre 2023, Bègles.

L’assonance Festival 15 et 16 septembre Jardin l’Ephémère Normal : 3 € un jour, 5 € les deux jours / Carte Jeune : Gratuit (1j), 2 € (2j)

Le collectif les Assonances fête sa création en organisant un festival les 15 et 16 septembre au Jardin l’Éphémère à Bègles.

Au programme : concerts, scène ouverte, ateliers et autres activités sont proposés autour de la musique, du théâtre et de la danse.

PROGRAMME

VENDREDI à partir de 18h

Duo Bene & Wanda

Zocco Baia

Valjean

IGEE

DJ Mando

SAMEDI à partir de 14h

Cabaret d’impro et Atelier théâtre d’improvisation

Compagnie Hut In The Hood & Atelier Danse

Scène Ouverte

Küma & Hominguest

Sysif

Zéro Degré (Sticky, Yama & Gat)

Le Moulin & G2

Dj Mando

INFOS PRATIQUES

Billetterie en ligne sur HelloAsso (Lien en Bio)

3 € un jour

5 € les deux jours

Gratuit (1j) / 2 € (2j) pour les détenteur.euse.s de la Carte Jeune

Rue du Général Faidherbe, 33130 Bègles

–

Tram C : “Arrêt Terres Neuves”

Bus 26 : “Arrêt Noutary”

Bus 11 : “Arrêt cité SNCF”

CONTACT

lesassonances@gmail.com

