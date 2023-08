Nocturne jardin Lecoq en famille Jardin lecoq Clermont-Ferrand Catégories d’Évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme Nocturne jardin Lecoq en famille Jardin lecoq Clermont-Ferrand, 16 septembre 2023, Clermont-Ferrand. Nocturne jardin Lecoq en famille Samedi 16 septembre, 20h30 Jardin lecoq Réservation obligatoire Vous connaissez le jardin Lecoq, son bassin, sa roseraie, ses arbres majestueux… Venez le découvrir à la lumière d’une lampe électrique, quand la nuit envahit l’espace et que les ombres jouent à nous faire peur ! Jardin lecoq Avenue Vercingétorix 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.clermontauvergnetourisme.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

