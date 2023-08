Découverte du Jardin Lecoq nature histoire et œuvres d’art Jardin lecoq Clermont-Ferrand Catégories d’Évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme Découverte du Jardin Lecoq nature histoire et œuvres d’art Jardin lecoq Clermont-Ferrand, 16 septembre 2023, Clermont-Ferrand. Découverte du Jardin Lecoq nature histoire et œuvres d’art Samedi 16 septembre, 14h00 Jardin lecoq Réservation obligatoire Sous la direction du naturaliste Henri-Lecoq (1802-1871), le jardin des plantes a été entièrement redessiné au cours des années 1860. Plusieurs sculptures ornent le jardin et le pittoresque chalet suisse construit en 1868 a récemment été réhabilité en résidence d’artiste. Jardin lecoq Avenue Vercingétorix 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.clermontauvergnetourisme.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Autres Lieu Jardin lecoq Adresse Avenue Vercingétorix 63000 Clermont-Ferrand Ville Clermont-Ferrand Departement Puy-de-Dôme Lieu Ville Jardin lecoq Clermont-Ferrand latitude longitude 45.773617;3.086898

Jardin lecoq Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clermont-ferrand/