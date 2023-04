Nuit de l’image européenne Jardin Lecoq à Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Catégories d’Évènement: Clermont-Ferrand

Nuit de l’image européenne Jardin Lecoq à Clermont-Ferrand, 6 mai 2023, Clermont-Ferrand. Nuit de l’image européenne Samedi 6 mai, 15h00 Jardin Lecoq à Clermont-Ferrand Entrée libre et gratuite Clermont-Ferrand est une ville d’image(s) : l’année culturelle est rythmée par la programmation de grands événements culturels et artistiques qui œuvrent pour donner à voir la diversité des expressions visuelles. C’est pourquoi la Nuit de l’image européenne propose un moment convivial et festif pour se retrouver au cœur du Jardin Lecoq et s’immerger, petits et grands, dans les images. Un événement organisé par la Ville de Clermont-Ferrand à l’occasion du Joli Mois de l’Europe, en partenariat avec le FRAC Auvergne, Sauve qui peut le court métrage et Vidéoformes. Jardin Lecoq à Clermont-Ferrand jardin lecoq Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://europedirectclermont63.eu/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

