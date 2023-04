L’Art au jardin Jardin le Saut du loup Neuville-sur-Oise Catégories d’Évènement: Neuville-sur-Oise

L’Art au jardin Jardin le Saut du loup, 3 juin 2023, Neuville-sur-Oise. L’Art au jardin 3 et 4 juin Jardin le Saut du loup Jardin de pins tous détruis lors de la tempête de 1999. Il a depuis été reconstruit pas à pas. Aujourd’hui camaïeu de vert en attendant la floraison des roses. Jardin de musiciens qui vous accueilleront avec leur art…

Les peintures de Maryjo Beaupel y seront exposées Le dimanche 4 juin à 11h : concert Saxo Voce ensemble de saxophones Gershwin Poulenc… Jardin le Saut du loup 11 rue du saut du loup 95000 Neuville-sur-Oise Neuville-sur-Oise 95000 Val-d’Oise Île-de-France Jardin de pins tous détruits lors de la tempête de 1999 il a depuis été reconstruit pas à pas. Aujourd’hui camaïeu de vert en attendant la floraison des roses. Jardin de musiciens qui vous accueilleront avec leur art…. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T11:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T11:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©JGCREATION

