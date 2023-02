Balade enchantée au jardin « Le Quenti » Jardin « Le Quenti » Saint-Remy-la-Calonne Catégories d’Évènement: Meuse

Saint-Remy-la-Calonne

Balade enchantée au jardin « Le Quenti » Jardin « Le Quenti », 3 juin 2023, Saint-Remy-la-Calonne. Balade enchantée au jardin « Le Quenti » 3 et 4 juin Jardin « Le Quenti »

4€/pers, gratuit -15 ans La musique d’un jardin Venez écouter la musique du jardin « Le Quenti » lové au creux d’un vallon. Vous y entendrez les chuchotements de l’eau (mares, fontaines et ruisseau), les chants des oiseaux, les croassements des grenouilles, les murmures des insectes….

Ce jardin, sur une superficie d’un hectare, est ravi de vous ouvrir ses portes pour une balade enchantée et rafraîchissante parmi les différents massifs composés d’arbres, d’arbustes, de rosiers et de vivaces.

Vous déambulerez librement dans ce lieu apaisant où la nature y est la reine, aucun traitement chimique n’y est admis. Des objets chinés s’intègrent au décor en toute simpicité, ici la récup est de mise.

Vous y découvrirez églament nos amis les animaux, poules, canards, faisans, paons et bien plus si vous êtes observateur… Vous ferez connaissance d’une artiste céramiste, Françoise Petijean qui a la terre dans la peau, comme nos amis jardiniers. Elle exposera le dimanche 4 juin. Son atelier ‘Affleure de Terres’ se situe à Naives-Rosières. Au plaisir de partager notre passion. Jardin « Le Quenti » 1 rue du moulin 55160 Saint Remy la Calonne, Meuse, Grand Est Saint-Remy-la-Calonne 55160 Meuse Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

