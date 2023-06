DON JUAN, MOZART-MOLIÈRE, AU JARDIN Jardin Le Point du Jour Verdelot, 8 septembre 2023, Verdelot.

DON JUAN, MOZART-MOLIÈRE, AU JARDIN 8 – 10 septembre Jardin Le Point du Jour Entrée gratuite, sur inscription

Don Juan, Mozart-Molière, au Jardin

ou Le Festin de Don Juan

Opéra-Promenade

Jardin Le Point du Jour, « Jardin Remarquable »**, Verdelot-77**

8-9-10 septembre 2023

Une création originale dont l’ambition est de présenter un mythe éternel et prégnant dans un jardin d’exception.

Une fantasmagorie reliant littérature et musique par des extraits du Dom Juan de Molière et du Don Giovanni de Mozart. La musique accompagne le public au long d’une promenade au fil de scènes végétales ou créatives, sites lacustres, décors changeants. En suivant les aventures du héros sur la trame de l’opéra de Mozart, les artistes, chanteurs et acteurs, alternent les textes de Molière et les airs de Mozart.

Vendredi 08/09/23 à 14h30 au Jardin Le Point du Jour : Don Juan Molière-Mozart / Opéra-promenade / Séance découverte scolaires et résidences (60 minutes), Expo « La vie de Molière »

Vendredi 08/09/23 à 20h30 au Salon musical de l’Épinoche ou Point du Jour : Arias avec la Troupe Scène-aux-Chants

Samedi à 09/09/23 à 19h30 au Jardin Le Point du Jour : Don Juan Mozart-Molière / Opéra-promenade au Jardin

Dimanche 09/09/23 à 15h30 au Jardin Le Point du Jour : Don Juan Mozart-Molière / Opéra-promenade au Jardin

Jardin Le Point du Jour Hameau Le Point du Jour 77510 Verdelot Verdelot 77510 Seine-et-Marne Île-de-France +33(0)607792974 http://www.philippe-verdelot.org scene.aux.chants@gmail.com Jardin remarquable ouvert au public. Visite. Pédagogie. Evénements culturels.

©Scène-aux-Chants