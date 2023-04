Visite du Jardin Le Farou Jardin Le Farou, 3 juin 2023, Vimines.

Visite du Jardin Le Farou 3 et 4 juin Jardin Le Farou Entrée libre, participation libre

Cette année nous accueillons Arnaud Maurières pour une dédicace au jardin de son livre ‘Manifeste du jardin Emotionnel’ de 14h à 16h, suivi d’une conférence à 18h au théatre Charles Dullin à Chambery( renseignement et réservation à l’espace Malraux 0479855543)

Eric Ossart et Arnaud Maurières ont écrit un manifeste du jardin émotionnel, un guide iconoclaste et sans frontières, pour tous ceux qui s’interrrogent sur leur espace de vie et souhaitent créer un jardin pour eux mêmes et pour les autres.

Vente des livres de l’auteur au jardin assurée par la librairie Garin.

Jardin Le Farou 1196 route du sous mollard 73160 Vimines Vimines 73160 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0651952027 https://www.jardinnatureletfengshui.com/ Jardin le Farou a été créé il y a 15 ans, grâce à une collaboration entre Maria (étude Feng shui) et Philippe jardinier paysagiste. Ce jardin de 2800m² créé avec une végétation originaire du monde entier a été travaillé sans artifice, pas de modification de sol, pas de pesticides et pas d’arrosage. C’est un lieu ouvert qui accueille les animaux sauvages, oiseaux, fouine, renard, couleuvres…. La promenade vous fera découvrir une collection d’érables et de chênes, un grand bassin et de nombreuses vivaces. Parking à proximité

