Un petit tour des jardins à bicyclette et en musique? Dimanche 4 juin, 15h00 Jardin « Le Cygne »

Nous ferons un parcours des jardins partagés et privés de la ville des Noës et La Chapelle-Saint-Luc.

Des visites guidées vous seront proposées.

À l’arrivée, venez partager un temps festif marqué par un mini-concert, des chants du monde et un goûter.

Départ des visites des Noës, dimanche 4 juin à 15 heures :

• Visite du jardin de Françoise et Richard Townend

Halte musicale (Lyrique et traditionnelle), en anglais, français, togolais et allemand.

Pause à l’Anglaise : thé, café et gâteaux, de 15h à 16h.

• Visite du jardin partagé le Cygne.

Activité danse et chant pour le flash mob, rafraîchissements, de 16h15 à 17h.

• Visite du jardin partagé Chantereigne .

Mini concert, temps festif, apéritif dînatoire de 17h30 à 20h.

Nos objectifs :

• Participer à l’effort écologique ;

• Renforcer les liens entre habitants : mixité sociale et culturelle par les chants et danses.

Jardin « Le Cygne » 12 Rue Léo Lagrange 10600 La Chapelle Saint-Luc La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est 06 29 22 06 33 Le jardin « Le cygne » est situé dans le quartier du centre commercial Le Cygne. Il y a une cité d’habitation, un centre commercial et administratif, le bureau de poste, l’épicerie sociale, le centre culturel Didier Bienaimé et plus loin la mairie de notre ville. Notre jardin a juste un an ; les participants sont des néophytes. Nous avons avancé grâce aux conseils des amis du jardin partagé « Les pâturages » sur la permaculture. Nous sommes aussi engagés dans le processus de la création d’un jardin partagé dans la cité Chantereigne. Projet porté par la Ville et le bailleur Monlogis. Dans ce cadre, Prudence a participé à la formation « Jardiner au naturel » assurée par Biocyclade et E-Graine. Nous voulons partager notre jeune expérience de jardiniers au naturel. Bus 2 et 11 descendre à L’arrêt Mozart. Parkings sur la voie et dans la cour de l’église du Sacré Coeur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T20:00:00+02:00

