Visite découverte du jardin privé le Clos de la Cornière. Jardin le clos de la Cornière Priay, 2 juin 2023, Priay.

Visite découverte du jardin privé le Clos de la Cornière. 2 – 4 juin Jardin le clos de la Cornière Le tarif est laissé au libre choix de nos visiteurs.

A l’occasion de la manifestation ‘les rendez-vous aux jardins’, le jardin le Clos de la Cornière ouvrira ces portes du vendredi 2 au dimanche 4 juin 2023. Bernard et Françoise vous accueilleront pour vous faire découvrir des ilots de verdure, près de 200 rosiers ainsi que des arbres et arbustes remarquables. Le jardin a été créé et est entretenu en respectant la biodiversité. Nous n’utilisons aucun produit chimique.

Jardin le clos de la Cornière 281, chemin du Mas Falcon, les Carronnières, 01160 Priay, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Priay 01160 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 06 15 60 44 86 http://www.leclosdelacorniere.sitew.com http://facebook.com/jardin.leclosdelacorniere Jardin d’agrément privé (5 000 m2) créé en 2006 à la limite des Dombes. Composé de chambres de verdure aux ambiances variées : japonisante, romantique, aquatique autour de 2 bassins… et planté de vivaces, de plus de 150 rosiers et de quelques arbres à écorce remarquable. Personnes à mobilité réduite : nous contacter au préalable.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T12:00:00+02:00

2023-06-04T13:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00

©DUSERT Bernard