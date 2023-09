Visite guidée du jardin Jardin La Terre Pimprenelle Alboussière, 17 septembre 2023, Alboussière.

Visite guidée du jardin Dimanche 17 septembre, 15h00 Jardin La Terre Pimprenelle Entrée payante 5 euros / gratuit enfants – de 12 ans

Rencontrer le patrimoine naturel? Quoi de mieux de laisser parler les arbres …

Le jardin a une superficie d'un hectare, avec plus de 1200 arbres et arbustes dont 600 variétés différentes. Il est structuré sur le nombre d'or (ellipses, spirales, suites, triangles…).

Le nombre des éléments (arbres, arbustes, vivaces, pierres…) fait référence à la suite de Fibonacci,

le but étant de créer un espace harmonieux d’énergies positives.

Le minéral et le végétal entretiennent des liens très étroits : le minéral raconte l’histoire de la terre, le végétal s’en nourrit. entrée payante



2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

Raphaël BENEDETTI