Lecture de poésie sur le Hêtre, Chêne, Liquidambar, Euonymus, Gingko, Hamamelis, Metasequoia et quelques pierres. Et l'oiseau !!!

Jardin La Terre Pimprenelle
75 chemin du petit courbis, 07440 Alboussière
Alboussière 07440 Ardèche
Auvergne-Rhône-Alpes

3 et 4 juin 2023
10:00-18:00

L'animation est gratuite.

Jardin labellisé jardin remarquable, collection nationale de Gingko biloba. Créé en 2001 avec 600 variétés d'arbres et arbustes. Des vivaces adaptés au climat. 1300 tonnes de roches rapportées. Trois points d'eau.Une carrière, des roches exceptionnelles etc. Parking sur place.

