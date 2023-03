Visite découverte du Jardin « La Roseraie ». Balade dans les Jardins d’Essoyes, parcours des « Renoir ». Jardin « La Roseraie » Essoyes Catégories d’Évènement: Aube

Visite découverte du Jardin « La Roseraie ». Balade dans les Jardins d’Essoyes, parcours des « Renoir ». Jardin « La Roseraie », 3 juin 2023, Essoyes. Visite découverte du Jardin « La Roseraie ». Balade dans les Jardins d’Essoyes, parcours des « Renoir ». 3 et 4 juin Jardin « La Roseraie » Entrée libre. En coopération avec l’association Renoir. Jardin « La Roseraie » Quai de l’Ource 10141 Essoyes Essoyes 10360 Aube Grand Est +33784583501 La roseraie date de 1870. C’est un jardin à l’anglaise, composé de vivaces, de bosquets et de fleurs aromatiques. Parking de la Mairie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T11:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T11:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©Vincent.laroseraie.

