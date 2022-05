Jardin. La Belle Époque ! Maison Bergès-Musée de la Houille blanche, 4 juin 2022, Villard-Bonnot.

Jardin. La Belle Époque !

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Maison Bergès-Musée de la Houille blanche

**L’exposition plonge le visiteur dans la** **_gardenmania_** **qui saisit le XIXe siècle.** Alors que la botanique et l’horticulture sont en plein boom, les jardins des maisons bourgeoises se parent de fleurs nouvelles et d’essences exotiques pour créer des décors inédits, à la croisée des compositions régulières et des parcs paysagers, jouant des influences italiennes, méditerranéennes ou encore asiatiques. Très vite, cette passion pour les végétaux déborde des jardins et gagne les intérieurs. Vers 1900, avec l’Art Nouveau, la mode est aux motifs et aux formes inspirés par la nature. **Au tournant des XIXe et XXe siècles, les Bergès décident de bâtir, au pied de leurs papeteries, une résidence familiale à leur image : moderne et éclectique. La « nouvelle maison » dialogue avec un jardin tout aussi travaillé, au pied du massif de Belledonne.** Les paysages sont mis en scène, avec des terrasses italiennes aux massifs fleuris, des pelouses anglaises verdoyantes et des allées où il fait bon se promener. L’eau, si importante dans l’épopée industrielle d’Aristide Bergès, est très présente. Autour de 1900, la propriété de Lancey s’inscrit donc dans l’effervescence végétale de la Belle Epoque. L’exposition se prolongeant en extérieur, prenez le temps de vous balader dans le parc, de profiter des roses, des glycines, de l’allée de platanes ou encore des terrasses qui offrent de belles perspectives sur le massif de la Chartreuse.

Entrée libre

L’exposition « Jardins. La Belle Epoque ! » est à découvrir dans les salles de la Maison Bergès ainsi que dans son jardin.

Maison Bergès-Musée de la Houille blanche 40 avenue des Papeteries, Lancey, 38190 Villard-Bonnot, Isère, Rhône Villard-Bonnot Isère



