Prélude de La Belle Récré Jardin Joseph Richaud, 16 juin 2023, Saint-Cannat.

Saint-Cannat,Bouches-du-Rhône

Une fin d’après-midi placé sous le signe de la chanson pour petits dans le chapiteau du Cirque Flavio. Goûter et spectacles en prélude du festival.. Enfants

2023-06-16 à 16:30:00 ; fin : 2023-06-16 18:15:00. .

Jardin Joseph Richaud Rue Richaud

Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A late afternoon under the sign of the song for children in the tent of the Circus Flavio. Snacks and shows as a prelude to the festival.

Tarde de canciones para niños en la carpa del Circo Flavio. Aperitivos y espectáculos como preludio del festival.

Ein Spätnachmittag im Zeichen der Lieder für die Kleinen im Zelt des Zirkus Flavio. Goûter und Aufführungen im Vorfeld des Festivals.

Mise à jour le 2023-05-23 par Office de Tourisme d’Aix en Provence