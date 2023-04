Arts aux jardins 2023 : la Manifestation-phare qui allie Artisanat d’art et Jardin, 18ème édition ! Jardin Jean Vallée, 3 juin 2023, Houdreville.

Pour sa 18ème édition, Arts aux Jardins se tiendra les 3 & 4 juin 2023 au Jardin d’Adoué à Lay-Saint-Christophe (Nord de Nancy), dans le très bel espace paysagé, aménagé depuis près de 30 ans par Monique et Jean Luc Chevry, et au Jardin Jean Vallée à Houdreville (Sud de Nancy), très beau jardin romantique, intimiste, créé et aménagé par Lionel Gonzalez et Patrick Frene : une quarantaine d’artisans d’art professionnels pourront se mettre en lumière et en scène, au cœur de ces écrins de verdure et s’associer à cet événement annuel singulier devenu immanquable dans la région Grand Est, toujours aussi plébiscité pour sa qualité et son originalité.

Le public, très amateur de jardins, toujours aussi curieux et friand d’artisanat d’art, répond chaque année très largement présent ;

Art aux Jardins recherche chaque année à surprendre et à émerveiller ses plus de 2000 visiteurs ; l’expression contemporaine de l’artisanat d’art guide nos sélections, afin de leur faire vivre des émotions uniques dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Invitée d’honneur : Isabelle Raullet alias Zabote, Artiste Plasticienne qui réalisera une performance artistique singulière dans chaque jardin. Zabotte travaille le textile en sculptures : boutons de fleurs, lotus, tétraèdres inspirés de certains végétaux.

Par sa position privilégiée au sein du monde de la création et de l’artisanat d’art, « Arts aux Jardins » est soutenue tout particulièrement par la Région Grand Est (Pôle des Métiers d’Art).

Au jardin d’Adoué, 32 professionnels s’exposent dans un grand jardin paysager inscrit naturellement dans son environnement champêtre.

Au jardin Jean Vallée, 12 professionnels présentent leur travail dans les espaces intimes et « secrets » : c’est l’écrin naturel du jardin qui sert de mise en scène.

Jardin Jean Vallée 2 rue de l’orme, 54330 Houdreville Houdreville 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« link »: « https://www.facebook.com/ncymagazine/videos/2646845355532337 »}] L’esprit Jean Vallée, jardin d’exploration. Le jardin s’exprime en plusieurs jardins dessinés sur 3000 m2 de terrain en pente : il associe une très large variété de vivaces, arbres et arbustes pour des effets en toutes saisons, délivre une variation olfactive, crée des scènes et des ambiances contrastées soit intimes, soit exubérantes et ravive une demeure Renaissance et fin XVIIème siècle. Jardin Romantique, jardin d’eau, jardin parfum, jardin de graminées, jardin verger … Le promeneur passe de chambre en chambre, de sentier en sentier, les couleurs se poursuivent d’un espace à un autre dans l’ordre de celles de l’arc en ciel. A défaut d’avoir le tournis, vous êtes enivrés par les effluves des divers parfums. Le jardin joue à cache-cache avec vous et jamais ne se révèlera à vous dans son ensemble… Le jardin s’ouvre au public uniquement pour cet événement et libère son irrésistible envie de jouer l’Art Land des Terres de Lorraine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T19:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00

