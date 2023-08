Forum des associations Jardin Jean Moulin Mauléon-Licharre, 16 septembre 2023, Mauléon-Licharre.

Mauléon-Licharre,Pyrénées-Atlantiques

Le collectif d’associations propose aux structures souletines de venir rencontrer leur public, l’occasion de se faire connaître mais aussi de rencontrer les autres associations du territoire !

Café offert aux partenaires présents.

L’inscription des association se fait auprès d’Azia ou en ligne jusqu’au 13 septembre.

9h00 : accueil des associations

9h30-12h30 : forum des associations

12h30 : repas partagé, auberge espagnole..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 12:30:00. EUR.

Jardin Jean Moulin rue Arnaud de Maytie

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The associations’ collective is offering Soulet-based structures the chance to meet their public, and to get to know each other and the other associations in the area!

Coffee offered to attending partners.

Associations can register with Azia or online until September 13.

9:00 am: associations welcome

9:30am-12:30pm: associations forum

12:30 p.m.: shared meal.

La agrupación de asociaciones ofrece a las entidades de Soulet la posibilidad de venir a conocer a sus socios. ¡Es una gran oportunidad para conocerse entre sí y a las demás asociaciones de la zona!

Se ofrecerá café a los socios presentes.

Las asociaciones pueden inscribirse en Azia o en línea hasta el 13 de septiembre.

9.00 h: bienvenida a las asociaciones

9.30-12.30: foro de asociaciones

12.30h: comida compartida, albergue español.

Das Vereinskollektiv bietet den Strukturen aus Soultin an, ihr Publikum zu treffen. Eine Gelegenheit, sich bekannt zu machen, aber auch die anderen Vereine der Region kennenzulernen!

Den anwesenden Partnern wird Kaffee angeboten.

Die Anmeldung der Vereine erfolgt bei Azia oder online bis zum 13. September.

9.00 Uhr: Empfang der Vereine

9.30-12.30 Uhr: Forum der Vereine

12:30 Uhr: Gemeinsames Essen, Auberge espagnole.

Mise à jour le 2023-08-26 par Office de Tourisme Pays Basque