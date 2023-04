Animation festive – Célébration de l’amitié franco-allemande Jardin Jayan Agen Catégories d’Évènement: Agen

Lot-et-Garonne

Animation festive – Célébration de l’amitié franco-allemande Jardin Jayan, 13 mai 2023, Agen. Animation festive – Célébration de l’amitié franco-allemande Samedi 13 mai, 12h00 Jardin Jayan Entrée libre La Maison de l’Europe de Lot-et-Garonne / Europe Direct Moyenne Garonne organise en partenariat avec le comité de jumelage Agen-Dinslaken et le quartier N°10 une animation festive le samedi 13 mai 2023 à partir de 12h pour célébrer les 60 ans de l’amitié franco-allemande au jardin Jayan à Agen. Cet évènement est proposé à l’occasion du Joli Mois de l’Europe ! De nombreux événements sont organisés partout en France au mois de mai pour célébrer l’Europe. Au programme :

12h00 – pique-nique tiré du sac

15h00 – animations autour de la culture allemande, découverte de Dinslaken et jeux (rallye vélo et jeux grandeur nature)

17h30 – présentation du projet Skoop par les élèves du collège de Castillonès et témoignages / expériences en Allemagne

18h00 – verre de l’amitié En cas de pluie, nous nous retrouverons sous le préau de l’école Joseph Bara. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter :

05.53.66.47.59 / contact@maisoneurope47.eu Jardin Jayan Agen Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:contact@maisoneurope47.eu »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T12:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:00:00+02:00

2023-05-13T12:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:00:00+02:00 animation festive © Maison de l’Europe de Lot-et-Garonne / Europe Direct Moyenne Garonne

