Découverte d’un jardin japonais au cœur du Limousin Jardin Japonais de Bonnac la Côte, 2 juin 2023, Bonnac-la-Côte. Découverte d’un jardin japonais au cœur du Limousin 2 – 4 juin Jardin Japonais de Bonnac la Côte Gratuit. Une adhésion libre à l’association est proposée à l’issue de la visite. Sur inscription, le nombre de visiteurs est limité à 30 par visite en raison de la fragilité du jardin. Visite commentée (groupe restreint). Jardin Japonais de Bonnac la Côte 3 chemin de la Drouille Blanche 87270 Bonnac-la-Côte Bonnac-la-Côte 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « fukutsu.en@gmail.com »}] Le jardin FUKUTSU-EN, crée ex nihilo suite à la tempête de décembre 99, est un jardin d’inspiration japonaise. C’est un jardin de déambulation regroupant plusieurs espaces que l’on retrouve dans les jardins traditionnels du Japon : karesansui (paysage sec), shaniwa (jardin de thé), shakkei (paysages empruntés), jardin zen, bambous etc. Il est organisé autour d’un bâtiment, ici en l’occurrence, un pavillon de thé, depuis lequel il est destiné à être contemplé. Parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

