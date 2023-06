Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Un jardin au bord de l’Oise Jardin ISARA Éragny Éragny Catégories d’Évènement: Éragny

Val-d'Oise Un jardin au bord de l’Oise Jardin ISARA Éragny, 1 juillet 2023, Éragny. Un jardin au bord de l’Oise 1 et 2 juillet Jardin ISARA Ce jardin est en cours de création sur un espace de 1500 m2 longtemps en friche. Nous proposerons de montrer comment notre projet de mise en valeur de ce terrain prend vie à travers différents espaces : parcelles de culture potagères, plantes mellifères, compostage, verger, vignes, puits, mini-pépinière, bacs de plantes aromatiques. Nous accompagnerons les visites avec des chants d’oiseaux et offrirons des plantes aromatiques. Jardin ISARA 19 Chem. de Halage 95610 Éragny Éragny 95610 Val-d’Oise Île-de-France 06 13 21 22 21 Verger, vignes et potagers dans un espace en zone naturelle au bord du Chemin de halage à Eragny-sur-Oise (95) Chemin de halage le long de l’Oise, dans la partie village d’Eragny-sur-Oise. Accès par l’A 15 ou la RN 184. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T11:00:00+02:00 – 2023-07-01T19:00:00+02:00

2023-07-02T11:00:00+02:00 – 2023-07-02T18:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Éragny, Val-d'Oise Autres Lieu Jardin ISARA Adresse 19 Chem. de Halage 95610 Éragny Ville Éragny Departement Val-d'Oise Age max 99 Lieu Ville Jardin ISARA Éragny

Jardin ISARA Éragny Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eragny/

Un jardin au bord de l’Oise Jardin ISARA Éragny 2023-07-01 was last modified: by Un jardin au bord de l’Oise Jardin ISARA Éragny Jardin ISARA Éragny 1 juillet 2023