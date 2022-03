Jardin Intérieur à ciel ouvert – Neurodon Athis-Val de Rouvre, 7 mai 2022, Athis-Val de Rouvre.

Jardin Intérieur à ciel ouvert – Neurodon Athis-de-l’Orne 6 Chemin du Lavoir Athis-Val de Rouvre

2022-05-07 11:00:00 11:00:00 – 2022-05-08 19:00:00 19:00:00 Athis-de-l’Orne 6 Chemin du Lavoir

Athis-Val de Rouvre Orne

Jardin ouvert pour le Neurodon

Ouvert au public depuis 2011, ce jardin contemporain a été créé à partir de mars 2000 par les maîtres des lieux, Dominique et Benoît Delomez, tous deux artistes plasticiens ; il est géré dans le respect de l’environnement et de la biodiversité. Poétique, intimiste ou ludique, le sauvage apprivoisé et la luxuriance côtoient la radicalité sur un site entièrement remodelé, composé de talus, de bassins, de rochers. Au détour d’un sentier, des œuvres contemporaines en résonance au jardin surprennent le visiteur…

Jardin ouvert pour le Neurodon

Ouvert au public depuis 2011, ce jardin contemporain a été créé à partir de mars 2000 par les maîtres des lieux, Dominique et Benoît Delomez, tous deux artistes plasticiens ; il est géré dans le respect de…

Jardin ouvert pour le Neurodon

Ouvert au public depuis 2011, ce jardin contemporain a été créé à partir de mars 2000 par les maîtres des lieux, Dominique et Benoît Delomez, tous deux artistes plasticiens ; il est géré dans le respect de l’environnement et de la biodiversité. Poétique, intimiste ou ludique, le sauvage apprivoisé et la luxuriance côtoient la radicalité sur un site entièrement remodelé, composé de talus, de bassins, de rochers. Au détour d’un sentier, des œuvres contemporaines en résonance au jardin surprennent le visiteur…

Athis-de-l’Orne 6 Chemin du Lavoir Athis-Val de Rouvre

dernière mise à jour : 2022-03-11 par