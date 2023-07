NUIT AU JARDIN HORTUS: Meral Polat Trio / Maya Kamaty / Martin Meissonnier & Big Buddha Jardin Hortus (Presqu’île du Cirque Romain) Arles, 14 juillet 2023, Arles.

FOODTRUCK ET BUVETTE SUR PLACE.

Profitez pleinement de votre soirée avec les navettes ENVIA allerretour du Centre ville (Les Lices, Clémenceau) au Jardin Hortus : départ toutes les 15 min. de 20h45 à 23h, puis toutes les 30 min. de 23h à 3h.

Vendredi 14 juillet 2023

à 21h30

✅ MERAL POLAT TRIO

Pays-Bas – Turquie – Kurdistan / 60 min.

À partir de poèmes hérités de son père et de compositions originales tirées d’une mémoire collective pleine de vitalité, l’artiste aux multiples talents emprunte le chemin du retour vers ses racines alévies. D’une identité plurielle partagée avec ses complices de scène, est née une musique qui leur ressemble : un folk anatolien contemporain qui s’inspire autant de l’âme kurde et de l’énergie des montagnes désertes du Kurdistan, qu’il puise dans le rock de la scène underground d’Amsterdam ; un blues rugueux où une voix sensible aux mélismes turcs se fait aussi mélodieuse que profonde ; un son au groove tantôt lent et enveloppant, tantôt trépidant et éclatant !

Avec Meral Polat (voix, percussions), Chris Doyle (guitare, clavier) et Frank Rosaly (batterie)

>> https://youtu.be/lAG0Ek0SDjE

✅ MAYA KAMATY

La Réunion / 75 min.

Forte de ses identités plurielles – elle a des origines indienne, malgache, métropolitaine et chinoise – cette artiste multiple ensauvage paroles et musiques du maloya traditionnel pour créer une électro hip-pop à même de porter loin sa voix de braise. Avec une verve sulfureuse qui ne mâche pas ses mots, c’est kayamb à bras le corps qu’elle se saisit de la langue créole pour chambouler les tropismes habituels et pousser sa musique vers des sonorités urbaines. Son « Kreol Urban pop » exprime haut et fort les émotions qui la traversent en une réponse affirmée et décomplexée à la marche du monde actuel !

>>https://youtu.be/Q9ZObLVKMyE

✅ MARTIN MEISSONNIER & BIG BUDDHA – DJ SETS

120 min.

MARTIN MEISSONNIER – France

Ce DJ-producteur (Fela Kuti, King Sunny Ade, Papa Wemba, Ray Lema, Manu Dibango, Jimmy Page, Robert Plant…excusez du peu !) révèle les trésors cachés de la Great Black Music : des clubs de Harlem à Congo Square, des cafés de Barbès à l’île de Gorée, des rives d‘Accra aux Caraïbes…

BIG BUDDHA – Marseille

Des nuits parisiennes à Radio Nova, Squaaly aka Big Buddha aime la sono mondiale, les musiques qui donnent l’ivresse, celles qu’on joue depuis la nuit des temps comme celles qu’on dit actuelles voire futuristes… et il le prouve sur le dance-floor !

Tarif plein : 15 €

Tarif réduit : 10 €

Tarifs hors frais de location.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-14T21:30:00+02:00 – 2023-07-15T01:30:00+02:00

