Les Suds, à Arles: Nuit au Jardin Hortus avec Meral Polat Trio, Maya Kamaty, Martin Meissonnier & Big Buddha 14 et 15 juillet Jardin Hortus Tarif réduit : 10.00€ / Tarif plein : 15.00€

En première partie de soirée retrouvez Meral Polat. Cette chanteuse est allée puiser dans ses racines alévies pour donner vie à des textes contemporains. Dans une montée en tension intense, sa voix mélodieuse pleine de mélismes orientaux chante toute la profondeur de l’âme kurde. Un blues rugueux, obsédant,

Elle sera suivie par Maya Kamaty. Forte de ses identités plurielles – elle a des origines indienne, malgache, métropolitaine et chinoise – cette artiste multiple ensauvage paroles et musiques du maloya traditionnel pour créer une électro hip-pop à même de porter loin sa voix de braise.

Martin Meissonnier et son acolyte Big Buddha clotureront la soirée avec un DJ set enflammé à 4 mains.

Jardin Hortus Arles Arles 13200 Barriol Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.suds-arles.com/billetterie/fr/2023/festival/concert-meral-polat-trio-2 »}, {« link »: « https://www.suds-arles.com/billetterie/fr/2023/festival/concert-maya-kamaty »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-14T21:30:00+02:00 – 2023-07-14T23:59:00+02:00

2023-07-15T00:00:00+02:00 – 2023-07-15T03:30:00+02:00

