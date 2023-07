La nuit des Suds au musée Jardin Hortus Arles, 14 juillet 2023, Arles.

La nuit des Suds au musée Vendredi 14 juillet, 21h30 Jardin Hortus Tarif plein : 15€ / tarif réduit : 10€ (étudiants, 12-18 ans, demandeurs d’emploi, AAH, RSA) / Gratuit pour les moins de 12 ans

À 21h30 – Concert

MERAL POLAT TRIO

Imprégnée de ses identités plurielles, cette chanteuse est allée puiser dans ses racines alévies pour donner vie à des textes contemporains. Dans une montée en tension intense, sa voix mélodieuse pleine de mélismes orientaux chante toute la profondeur de l’âme kurde. Un blues rugueux, obsédant, puissant !

À 23h15 – Concert

MAYA KAMATY

Elle ne revisite pas le maloya ; elle s’en saisit, le déboussole et l’entraîne du côté des musiques urbaines. Avec une belle insolence, et les codes de la Street-culture qui vont avec, c’est kayamb à bras le corps et roulèr joué en kick de trap qu’elle crée son propre style : audacieux, original, frondeur… Finalement, un fougueux plaidoyer pour sa créolité !

De 21h30 à 3h30 – DJ sets

MARTIN MEISSONNIER & BIG BUDDHA

Avant, après et entre les concerts, deux mélomanes complices rivalisent d’audace et se relaient aux platines, pour vous révéler quelques-uns des trésors de leur discothèque mondiale.

Jardin Hortus Avenue Jean Monet, 13200 Arles Arles 13200 Barriol Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 13 31 51 03 https://www.ville-arles.fr/sports/equipements-de-loisirs/jardins/hortus-jardin-inspiration-romaine.php

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-14T21:30:00+02:00 – 2023-07-14T23:59:00+02:00

musée Les Suds

Soirée concert du 14 juillet 2023 © Nicola, Eric Lafargue & Florent Gardin