Isère Spectacle « Out! » – Jardin Hoche Jardin hoche, Grenoble Grenoble, 15 septembre 2023, Grenoble. Spectacle « Out! » – Jardin Hoche Vendredi 15 septembre, 17h30 Jardin hoche, Grenoble Entrée libre, gratuit La Compagnie CTC présente sa création de danse hip-hop contemporain « Out! ».

Ce spectacle interpété par trois danseurs·ses accompagné·e·s d’un musicien vient s’inscrire dans l’espace public pour faire de cette création un spectacle d’art de rue. Les danseurs·ses évoluent en mouvement collectif entrecoupé d’incidents théâtraux dans un environnement questionnant la place de l’individualisme. Par leurs gestes dansés, ils·elles s’intégrent en apprivoisant l’espace public autour d’eux·elles afin de faire de cet espace un lieu scénique de représentation. Les danseurs·ses vont chercher le déséquilibre entre le décors environnant (arbres, jeux pour enfants, arceaux de vélos…) dans lequel ils·elles évoluent. Ainsi, l’on s’interroge sur la façon d’interagir avec des éléments simples présents autour de nous et sur le moyen de les faire devenir des éléments de jeux dansés. Jardin hoche, Grenoble 53 Bd Gambetta, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

