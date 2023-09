Le jardin des flibustiers Jardin Hélène Cadou Orléans, 20 septembre 2023, Orléans.

Découvrez de nombreuses animations en lien avec la Loire et le fleuve invité :

Escape game le trésor des vikings, le fleuve Saint-Laurent en briques de Lego , modélisme naval, fresque participative autour de la faune et la flore de la Loire, et aussi le spectacle théâtral « Santa Maria » (Compagnie Via Cane) : un camelot se prétendant, à l’instar de Christophe Colomb, ancien marin de la Santa Maria, va raconter l’histoire de sa traversée…

Ateliers et animations : tous les jours, de 10h à 19h.

Horaires du spectacle spectacle théâtral « Santa Maria » :

mercredi à 11h, 14h30 et 17h30

jeudi et vendredi à 10h30, 14h30 et 17h30

samedi et dimanche à 11h ,15h et 17h30

Escape game le trésor des vikings

La Mairie d’Orléans a découvert récemment de mystérieux coffres vikings. D’après les historiens, ces coffres pourraient très bien être ceux du célèbre chef Viking Hastein qui a envahi la Loire et pillé Orléans en 851. La ville a fait appel aux meilleurs élèves du département afin qu’ils puissent les ouvrir et percer ses secrets. C’est une véritable escape Game de 45 minutes qu’il va falloir résoudre par groupes de 5 à 6 personnes, en se plongeant dans cette période de l’histoire Orléanaise, et de la culture nordique.

Le fleuve Saint-Laurent en briques de Lego

Imaginez le fleuve partenaire Saint-Laurent reconstitué en briques LÉGO ©, avec ses phares, et les différentes embarcations qui y naviguent. L’autre partie de l’atelier consiste à participer à la réalisation d’une grande fresque collaborative de plus de 4 mètres de longueur d’une carte postale de Saint-Laurent. Coordination, travail d’équipe, respect des consignes, tout est réuni pour faire découvrir ce fleuve québécois aux orléanais.

Modélisme naval

De l’atelier de fabrication de phares à la découverte de la machine à cordage, ces passionnés de modélisme naval vont vous faire découvrir la navigation fluviale et maritime à travers leur passion : Le modélisme Naval.

L’atelier permettra également de découvrir les maquettes des phares et de bateaux.

Fresque participative

Venez peindre à l’acrylique sur plusieurs immenses toiles. Selon l’âge, une fresque autour de la faune et la flore de la Loire, des esquisses de toiles de maîtres qui représentent la Loire et/ou une autre ayant pour thème les phares du fleuve Saint-Laurent. Les fresques sont évolutives, des supports seront affichés pour aider et expliquer les thèmes des fresques. Tout le matériel est fourni avec l’atelier.

Jardin Hélène Cadou Jardin hélène Cadou, Boulevard de la motte sanguin, 45000 orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

