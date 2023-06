Oblique(s) Performance dansée et médiation scientifique en espace public Jardin Hans et Sophie Scholl Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Oblique(s) Performance dansée et médiation scientifique en espace public Jardin Hans et Sophie Scholl Paris, 5 juillet 2023, Paris. Oblique(s) Performance dansée et médiation scientifique en espace public Mercredi 5 juillet, 18h00 Jardin Hans et Sophie Scholl gratuit pour tous. Oblique(s) est un spectacle de danse évoluant sur les structures de jeux dans les parcs pour enfants (toboggans, bascules..).

Les interprêtes vous proposent un moment entre danse et jeu, mêlant artistique et scientifique. Grace à la participation de l’association Les petits débrouillards vous pourrez, à travers des expériences scientifiques comprendre quelques uns des principes scientifiques traversés en amont : le mouvement, la gravité…

La performance dansée dure 20 minutes, et sera suivie sans interruption par les ateliers de médiation scientifique : Vous serez amenés à ce moment à échanger et prendre part aux animations. Les ateliers dureront 40 minutes. Jardin Hans et Sophie Scholl Place Pouchet 75017 Paris Paris 75017 Paris 17e Arrondissement Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

