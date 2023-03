Découverte d’un jardin campagnard Jardin Grelinette et pinceaux Sérandon Catégories d’Évènement: Corrèze

Sérandon

Découverte d’un jardin campagnard Jardin Grelinette et pinceaux, 2 juin 2023, Sérandon. Découverte d’un jardin campagnard 2 – 4 juin Jardin Grelinette et pinceaux Gratuit Déambulation libre dans le jardin aux ambiances variées. Jardin Grelinette et pinceaux 1 rue Le Moulin de Barrier, 19160 Sérandon Sérandon 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 95 00 42 http://www.amwargnier.fr Ce jardin campagnard, organisé en chambres de verdure aux ambiances tantôt soignées, tantôt boisées et sauvages, est émaillé de constructions en rocaille de ciment et d’œuvres picturales de la jardinière. La promenade permet la découverte de points d’eau et de coins propices au repos pour terminer la visite dans la fraicheur des rives d’un étang aux multiples reflets. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T19:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00 © Jardin Grelinette et pinceaux

Détails Catégories d’Évènement: Corrèze, Sérandon Autres Lieu Jardin Grelinette et pinceaux Adresse 1 rue Le Moulin de Barrier, 19160 Sérandon Ville Sérandon Departement Corrèze Lieu Ville Jardin Grelinette et pinceaux Sérandon

Jardin Grelinette et pinceaux Sérandon Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/serandon/

Découverte d’un jardin campagnard Jardin Grelinette et pinceaux 2023-06-02 was last modified: by Découverte d’un jardin campagnard Jardin Grelinette et pinceaux Jardin Grelinette et pinceaux 2 juin 2023 Jardin Grelinette et pinceaux Sérandon Sérandon

Sérandon Corrèze