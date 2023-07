Visite libre et animations jeune public au jardin GEORGETTE BŒUF Jardin Georgette Boeuf Boulogne-Billancourt Catégories d’Évènement: Boulogne-Billancourt

Visite libre et animations jeune public au jardin GEORGETTE BŒUF

Jardin Georgette Boeuf
145 boulevard Jean-Jaurès 92100 Boulogne-Billancourt
Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine

16 et 17 septembre 2023

En 1997, Georgette Bœuf fait don d'un terrain de 235 m² à la ville de Boulogne-Billancourt, dernier vestige du patrimoine de son père horticulteur. Situé en plein centre-ville, ce terrain est depuis transformé en jardin pédagogique.

Métro Marcel-Sembat. Ligne 9.
Métro Boulogne-Jean-Jaurès. Ligne 10

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

