Block Party#2- Lille Fives Jardin Frémy Courbet, Lille Lille, 22 juillet 2023, Lille.

Au programme de ces Block Parties : des initiations en danse Hip-hop, des showcases de rap, 1 battle All Style (Sessions Concepts) et 4 qualifications pour le battle BREAK ISLAND (3vs3 break), dont la finale aura lieu le 9 septembre pour la dernière Block Party !

BLOCK PARTY #2 en partenariat avec le Centre social Roger Salengro

Jardin Frémy Courbet, Rue Frémy, Lille Fives

Samedi 22 juillet : 14h – 20h

Gratuit / Accès Libre

BREAK ISLAND x TRIBU SANS-ISSUE (Battle Break 3vs3)

Pour la 2ème qualification du battle BREAK ISLAND, l’organisation a été confiée à l’association Tribu Sans-Issue, qui vous propose une après-midi avec des cyphers et de la musique en continu !

DÉROULÉ :

14h – Open Cyphers avec DJ Petondji + Initiations aux disciplines olympiques

17h – Initiation en breakdance (Tous publics)

17h45 – Cyphers & Qualifications

18h30 – TOP 8 ou TOP 16 (en fonction du nombre de participants)

19h15 – SHOWCASE RAP – LADOWZ (avec Dirty Berlin)

19h45 – Finale

20h – FIN

JURY :

– Krimo (Tribu Sans-Issue)

– Fado (Total Feeling Crew)

– Saïdon (LCB)

DJ :

– Petondji (Tribu Sans-Issue)

SPEAKER/MC :

– Madya (Tribu Sans-Issue)

PRICE MONEY : 300€ + 1 place pour la finale du BREAK ISLAND (le 9 septembre)

Inscriptions des crews :

Jardin Frémy Courbet, Lille Jardin Frémy Courbet Lille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T14:00:00+02:00 – 2023-07-22T22:00:00+02:00

